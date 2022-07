Gas, Germania: 'Preparati al peggio'. Prezzi ancora su. Mite: situazione sotto controllo (Di martedì 12 luglio 2022) - Prezzo del gas in rialzo nel primo giorno di interruzione del gasdotto russo. L'indicatore del sentiment economico tedesco sprofonda al livello più basso dal 2011. Lievita di 30 miliardi la bolletta ... Leggi su tg.la7 (Di martedì 12 luglio 2022) - Prezzo del gas in rialzo nel primo giorno di interruzione del gasdotto russo. L'indicatore del sentiment economico tedesco sprofonda al livello più basso dal 2011. Lievita di 30 miliardi la bolletta ...

petergomezblog : Gas, Berlino riceve dal Canada le turbine per il Nord Stream 1. Zelensky rimuove l’ambasciatore ucraino in Germania… - petergomezblog : Mosca chiude il Nord Stream 1 per manutenzione, la Germania teme che lo stop al gas diventi definitivo: “Rischiamo… - pierbiagio1 : La Germania sta cominciando a farsi valere in questa diatriba del gas ,solo noi subiamo ogni decisione passivamente. - nhpaolocastelli : RT @orsettiblue: ??????“Se l'appartamento rimane freddo per mancanza di gas,i poveri e gli anziani dovrebbero dormire nelle sale comuni” In #G… - monikindaaaa : RT @orsettiblue: ??????“Se l'appartamento rimane freddo per mancanza di gas,i poveri e gli anziani dovrebbero dormire nelle sale comuni” In #G… -