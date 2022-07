Gas, ancora tagli dalla Russia: forniture ridotte al 30% per l’Italia (Di martedì 12 luglio 2022) Saranno forniti 21 milioni di metri cubi rispetto alla media di 32 milioni. Cingolani: “Lanceremo una campagna su risparmio acqua e gas” La Russia taglia ancora le forniture di gas all’Italia, i flussi di forniture saranno ridotti di circa un terzo. A riferirlo è stata la stessa Eni, che in una nota pubblicata ieri ha annunciato: “Gazprom ha comunicato che per la giornata di oggi fornirà a Eni volumi di gas pari a circa 21 milioni di metri cubi al giorno, rispetto a una media degli ultimi giorni pari a circa 32 milioni di metri cubi al giorno. Eni fornirà ulteriori informazioni in caso di nuove e significative variazioni dei flussi”. Intanto chiude anche, per manutenzione, il flusso dal Nord Stream 1 verso la Germania, mentre Gazprom riduce del 70% le forniture ... Leggi su zon (Di martedì 12 luglio 2022) Saranno forniti 21 milioni di metri cubi rispetto alla media di 32 milioni. Cingolani: “Lanceremo una campagna su risparmio acqua e gas” Laledi gas al, i flussi disaranno ridotti di circa un terzo. A riferirlo è stata la stessa Eni, che in una nota pubblicata ieri ha annunciato: “Gazprom ha comunicato che per la giornata di oggi fornirà a Eni volumi di gas pari a circa 21 milioni di metri cubi al giorno, rispetto a una media degli ultimi giorni pari a circa 32 milioni di metri cubi al giorno. Eni fornirà ulteriori informazioni in caso di nuove e significative variazioni dei flussi”. Intanto chiude anche, per manutenzione, il flusso dal Nord Stream 1 verso la Germania, mentre Gazprom riduce del 70% le...

