Galassie che brillano vicine: le immagini del telescopio Webb riaccendono orgoglio Usa (Di martedì 12 luglio 2022) A sorpresa, in anticipo di un giorno, sono state diffuse le prime immagini dal telescopio James Webb, lanciato nello spazio a natale dell'anno scorso e il più potente mai inviato in orbita. Il ... Leggi su tg.la7 (Di martedì 12 luglio 2022) A sorpresa, in anticipo di un giorno, sono state diffuse le primedalJames, lanciato nello spazio a natale dell'anno scorso e il più potente mai inviato in orbita. Il ...

Pubblicità

ESA_Italia : Un'incredibile immagine che rivela migliaia di galassie in quella che è la più dettagliata veduta dell'Universo ad… - bastianonioi : RT @ASI_spazio: ?? Ecco la prima, spettacolare immagine a colori scattata dal #Webb: l’ammasso di galassie #SMACS0723, che mostra l'#univers… - germanaluciani : Galassie che brillano vicine, ecco la prima immagine di Webb - Spazio & Astronomia - - laurapink74 : RT @ASI_spazio: ?? Ecco la prima, spettacolare immagine a colori scattata dal #Webb: l’ammasso di galassie #SMACS0723, che mostra l'#univers… - Faiele85 : @SomebodyReiva @IlConigli0 A me rode il non poter comunicare con le altre galassie! In ognuna di esse che vediamo i… -