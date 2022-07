Futuro Lewandowski, non solo Barcellona: lo vuole un club di Premier League! (Di martedì 12 luglio 2022) Così come in Italia, anche nel resto d’Europa il calciomercato entra nel vivo e infiamma queste calde giornate estive. Tra tutte le trattative, vere o presunte, che ogni giorno vengono riportate da quotidiani e media ce n’è una che sicuramente può essere ritenuta più importante delle altre e ha come protagonista Robert Lewandowski. Bayern Monaco Robert Lewandowski Barcellona Chelsea Il 33enne polacco, infatti, ha espresso chiaramente la volontà di lasciare il Bayern Monaco dopo 8 stagioni e moltissimi successi. L’ex Borussia Dortmund, al termine della stagione appena conclusasi, aveva dichiarato pubblicamente di voler cambiare aria e provare una nuova esperienza calcistica in un altro campionato. Come ormai noto, la destinazione preferita di Lewandowski sarebbe la Spagna, precisamente ... Leggi su rompipallone (Di martedì 12 luglio 2022) Così come in Italia, anche nel resto d’Europa il calciomercato entra nel vivo e infiamma queste calde giornate estive. Tra tutte le trattative, vere o presunte, che ogni giorno vengono riportate da quotidiani e media ce n’è una che sicuramente può essere ritenuta più importante delle altre e ha come protagonista Robert. Bayern Monaco RobertChelsea Il 33enne polacco, infatti, ha espresso chiaramente la volontà di lasciare il Bayern Monaco dopo 8 stagioni e moltissimi successi. L’ex Borussia Dortmund, al termine della stagione appena conclusasi, aveva dichiarato pubblicamente di voler cambiare aria e provare una nuova esperienza calcistica in un altro campionato. Come ormai noto, la destinazione preferita disarebbe la Spagna, precisamente ...

