Frecciarossa per Fiumicino da Napoli Centrale e Afragola | nuovi servizi di Trenitalia

Tre nuove corse Frecciarossa da e per Fiumicino Aeroporto, con una novità assoluta: il collegamento diretto fra lo scalo aeroportuale romano e le stazioni Napoli Centrale e Napoli Afragola. Hanno preso il via da lunedì 11 luglio i nuovi servizi di Trenitalia per potenziare l'integrazione fra treno e aereo con connessioni dirette Alta Velocità tra l'aeroporto di Fiumicino e il Sud Italia e il potenziamento degli attuali collegamenti con il Centro del Paese. In linea con la strategia governativa ed europea sullo sviluppo e incentivazione dell'intermodalità, l'avvio dei nuovi collegamenti è un risultato concreto dell'accordo sulla mobilità sostenibile sottoscritto lo scorso 17 marzo da Luigi Ferraris, Ad ...

