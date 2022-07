Francesco Totti e Ilary Blasi, dalle dediche al ciucciotto. Quando lei difese il capitano della Roma: “Spalletti un uomo piccolo” (Di martedì 12 luglio 2022) Tanto era bello quel gol che nell’immediato la maglietta era passata in secondo piano. Un cucchiaio delizioso a Peruzzi dalla trequarti, che porta la Roma sul 5 a 1 nel derby e i Romanisti in visibilio totale. Il 10 marzo 2002 quel “Sei Unica” sulla maglietta di Francesco Totti era tutt’altro che scontato, ma era il momento esatto in cui cominciava il binomio “Totti e Ilary”. Una coppia quasi scontata, stereotipata a inizi anni duemila Quando calciatore faceva inevitabilmente rima con velina. Sulla cresta dell’onda Totti, all’epoca fresco vincitore dello storico scudetto giallorosso e speranza di tutta l’Italia calcistica di cui era il rappresentante più talentuoso. Giovanissima Ilary, 21enne letterina di Passaparola. Ma è uscita dal ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 12 luglio 2022) Tanto era bello quel gol che nell’immediato la maglietta era passata in secondo piano. Un cucchiaio delizioso a Peruzzi dalla trequarti, che porta lasul 5 a 1 nel derby e inisti in visibilio totale. Il 10 marzo 2002 quel “Sei Unica” sulla maglietta diera tutt’altro che scontato, ma era il momento esatto in cui cominciava il binomio “”. Una coppia quasi scontata, stereotipata a inizi anni duemilacalciatore faceva inevitabilmente rima con velina. Sulla cresta dell’onda, all’epoca fresco vincitore dello storico scudetto giallorosso e speranza di tutta l’Italia calcistica di cui era il rappresentante più talentuoso. Giovanissima, 21enne letterina di Passaparola. Ma è uscita dal ...

