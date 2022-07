Francesco Totti e Ilary Blasi, così si chiude la favola. Matrimonio finito dopo mesi di smentite (Di martedì 12 luglio 2022) La favola ora è finita davvero. Tutte le smentite dei mesi scorsi spazzate via dai comunicati ufficiali delle due parti. Che precedono l'uscita delle foto, domani, di Francesco Totti sotto casa della presunta nuova fiamma. È vero, è proprio vero. Il Pupone e Ilary Blasi si separano ufficialmente. «dopo vent' anni insieme e tre splendidi figli, il mio Matrimonio con Francesco è terminato. Il percorso della separazione rimarrà comunque un fatto privato e non seguiranno altre dichiarazioni da parte mia. Invito tutti a evitare speculazioni e, soprattutto, a rispettare la riservatezza della mia famiglia». così Ilary Blasi, ha annunciato ieri sera alle 21, con una nota ... Leggi su iltempo (Di martedì 12 luglio 2022) Laora è finita davvero. Tutte ledeiscorsi spazzate via dai comunicati ufficiali delle due parti. Che precedono l'uscita delle foto, domani, disotto casa della presunta nuova fiamma. È vero, è proprio vero. Il Pupone esi separano ufficialmente. «vent' anni insieme e tre splendidi figli, il mioconè terminato. Il percorso della separazione rimarrà comunque un fatto privato e non seguiranno altre dichiarazioni da parte mia. Invito tutti a evitare speculazioni e, soprattutto, a rispettare la riservatezza della mia famiglia»., ha annunciato ieri sera alle 21, con una nota ...

