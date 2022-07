Francesco Totti e Ilary Blasi annunciano la fine del loro matrimonio | le prime parole ufficiali

Pubblicità

trash_italiano : In un universo parallelo, Ilary Blasi e Francesco Totti hanno smentito Dagospia, dopo che Amadeus ha annunciato al… - trash_italiano : Ilary Blasi conferma la fine del matrimonio con Francesco Totti. - trash_italiano : Il comunicato di Francesco Totti all’ANSA - AleTM1908 : RT @yleniaindenial1: con il divorzio di Francesco Totti e Ilary Blasi capisco perfettamente cosa hanno provato i miei nonni quando si sono… - erzaquellavera : RT @yleniaindenial1: con il divorzio di Francesco Totti e Ilary Blasi capisco perfettamente cosa hanno provato i miei nonni quando si sono… -

Recentemente, però, Luca Marinelli è stato al centro di alcuni rumors che lo vedrebbero nel pieno di un flirt con Ilary Blasi , ufficialmente non più legata al marito. In realtà, però,...paragonato a Manuel Bortuzzo dopo la rottura con Ilary Blasi È ormai sulla bocca di tutti la notizia della separazione die Ilary Blasi , annunciata ufficialmente ieri ...Tutti parlano della fine del matrimonio di Ilary Blasi e Francesco Totti, dai social alle spiagge, fan e telegiornali. Alba Parietti non si limita alle chiacchiere, scrive un messaggio lunghissimo, un ...Questa volta, a parlare è Alex Nuccetelli, storico amico della coppia formata da Francesco Totti e Ilary Blasi. I due, si separeranno ...