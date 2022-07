Francesco Totti e Ilary Blasi, a quanto ammonta l’assegno per la showgirl: cifre da urlo (Di martedì 12 luglio 2022) La storia d’amore tra Francesco Totti e Ilary Blasi per anni ha fatto credere anche i più scettici nel vero amore. Il 19 Giugno 2005, in diretta Tv, il re di Roma sposava la sua regina per poi creare la famiglia perfetta, quella che tutti sognano. Ma ieri, 11 Luglio 2022, dopo 17 anni di matrimonio, Francesco e Ilary si sono svegliati e il loro sogno si è bruscamente interrotto e ora i due gestiranno le loro vite tramite avvocati e accordi economici. Un patrimonio di quasi 100 milioni di euro: è quello che condividono Totti e la Blasi. Ma quanto dovrà versare l’ex marito alla ex moglie? Scopriamolo insieme.



