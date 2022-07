Francesco Totti a casa dell’altra: le foto che inchiodano il Capitano (Di martedì 12 luglio 2022) La favola d’amore tra Ilary Blasi e Francesco Totti è arrivata al capolinea. “Dopo vent’anni insieme e tre splendidi figli, il mio matrimonio con Francesco è terminato. Il percorso della separazione rimarrà comunque un fatto privato e non seguiranno altre dichiarazioni da parte mia. Invito tutti a evitare speculazioni e, soprattutto, a rispettare la riservatezza della mia famiglia”, ha fatto sapere all’Ansa la conduttrice. “Ho tentato di superare la crisi del mio matrimonio, ma oggi capisco che la scelta della separazione, pur dolorosa, non è evitabile”, le parole dell’ex Capitano della Roma. (continua a leggere dopo le foto) Totti e Ilary, la fine della favola La casa resta a lei, insieme ai tre figli. Sarà lui a trovare una nuova sistemazione e verserà comunque un ... Leggi su tvzap (Di martedì 12 luglio 2022) La favola d’amore tra Ilary Blasi eè arrivata al capolinea. “Dopo vent’anni insieme e tre splendidi figli, il mio matrimonio conè terminato. Il percorso della separazione rimarrà comunque un fatto privato e non seguiranno altre dichiarazioni da parte mia. Invito tutti a evitare speculazioni e, soprattutto, a rispettare la riservatezza della mia famiglia”, ha fatto sapere all’Ansa la conduttrice. “Ho tentato di superare la crisi del mio matrimonio, ma oggi capisco che la scelta della separazione, pur dolorosa, non è evitabile”, le parole dell’exdella Roma. (continua a leggere dopo lee Ilary, la fine della favola Laresta a lei, insieme ai tre figli. Sarà lui a trovare una nuova sistemazione e verserà comunque un ...

