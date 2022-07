Francesco Nuti e gli incidenti che gli hanno cambiato la vita: cosa è successo (Di martedì 12 luglio 2022) Francesco Nuti ha minacciato più volte il suicidio perchè nessuno più finanziava i suoi film. Poi il 3 settembre 2006 è stato ricoverato in gravi condizioni a seguito di una violenta caduta causata da un incidente domestico mai del tutto chiarito. L’attore fiorentino ha avuto un lungo periodo di riabilitazione ma i suoi guai non sono finiti. Nuti infatti è stato vittima di una nuova grave caduta il 21 settembre 2016. Un incidente che lo ha costretto alla sedia a rotelle e gli ha tolto l‘uso della parola. Attore, regista, sceneggiatore oltre che produttore cinematografico e cantante, Nuti muove i suoi primi passi nel mondo del cinema giovanissimo, fino a riuscire ad imporsi, a cavallo fra gli anni Ottanta e i Duemila, come regista riconosciuto a livello internazionale. Ed è proprio in quest’ultimo periodo che ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 12 luglio 2022)ha minacciato più volte il suicidio perchè nessuno più finanziava i suoi film. Poi il 3 settembre 2006 è stato ricoverato in gravi condizioni a seguito di una violenta caduta causata da un incidente domestico mai del tutto chiarito. L’attore fiorentino ha avuto un lungo periodo di riabilitazione ma i suoi guai non sono finiti.infatti è stato vittima di una nuova grave caduta il 21 settembre 2016. Un incidente che lo ha costretto alla sedia a rotelle e gli ha tolto l‘uso della parola. Attore, regista, sceneggiatore oltre che produttore cinematografico e cantante,muove i suoi primi passi nel mondo del cinema giovanissimo, fino a riuscire ad imporsi, a cavallo fra gli anni Ottanta e i Duemila, come regista riconosciuto a livello internazionale. Ed è proprio in quest’ultimo periodo che ...

Pubblicità

MarcoVicari : RT @GiossiGiacomo: Felice di aver potuto scrivere di quel film e di Francesco Nuti e di quegli anni in cui la malinconia stava prendendo i… - GiossiGiacomo : RT @ReviewItalian: È il 1982, e Francesco Nuti debutta come solista con 'Madonna che silenzio c'è stasera'. È il 1982 e Prato, che i natali… - ReviewItalian : RT @GiossiGiacomo: Felice di aver potuto scrivere di quel film e di Francesco Nuti e di quegli anni in cui la malinconia stava prendendo i… - ReviewItalian : È il 1982, e Francesco Nuti debutta come solista con 'Madonna che silenzio c'è stasera'. È il 1982 e Prato, che i n… - PrudenzanoAnton : RT @GiossiGiacomo: Felice di aver potuto scrivere di quel film e di Francesco Nuti e di quegli anni in cui la malinconia stava prendendo i… -