Francesco Giorgino saluta per sempre? il Tg1

(Di martedì 12 luglio 2022) La rivoluzione delle conduzioni è stata – in questi giorni – sotto gli occhi di tutti. Il Tg1 ha completamente rinnovato, sotto la direzione di Monica Maggioni, il suo parco conduttori. Nelle ultime serate, oltre all’intramontabile Alessio Zucchini e alla garanzia offertada Elisa Anzaldo, la vera sorpresa è stata Giorgia Cardinaletti, che ha dato alla principale testata del servizio pubblico una ventata di novità e una impostazione da conduttrice di programma (le sue esperienze pregresse,ai programmi della Rai come la Domenica Sportiva, hanno sicuramente aiutato molto) più che da mezzo busto tradizionale. Ma la notizia di oggi è il definitivo saluto dial Tg1, come comunicato dal comitato di redazione della testata. LEGGI ANCHE > Carlo Freccero spiega come il Tg1 racconta, ...

Pubblicità

angiuoniluigi : RT @giornalettismo: Il 14 luglio finirà, forse definitivamente, l'era di Francesco #Giorgino al #Tg1, dopo 30 anni. Il giornalista è stat… - zazoomblog : FRANCESCO GIORGINO FUORI DAL TG1: “LA DIRETTRICE MAGGIONI CARE COLLEGHE E COLLEGHI…” - #FRANCESCO #GIORGINO #FUORI - Nic_dls00 : FRANCESCO GIORGINO FUORI DAL TG1: “LA DIRETTRICE MAGGIONI, CARE COLLEGHE E COLLEGHI…” #FrancescoGiorgino #Tg1 - giornalettismo : Il 14 luglio finirà, forse definitivamente, l'era di Francesco #Giorgino al #Tg1, dopo 30 anni. Il giornalista è… - bubinoblog : FRANCESCO GIORGINO FUORI DAL TG1: 'LA DIRETTRICE MAGGIONI, CARE COLLEGHE E COLLEGHI...' -

via dal TG1. Questa notizia chiude una giornata movimentata fatta da gossip e tante polemiche e anche in questo caso non sono mancate. Lo storico giornalista e volto dell'...lascia il Tg1, dove andrà 'Care colleghe e cari colleghi, la direttrice Maggioni ci ha comunicato che dal 14 luglio il vicedirettoreandrà alla Direzione editoriale per l'...Francesco Giorgino lascia il Tg1. La comunicazione del Cdr della Rai. Lo storico conduttore era già stato rimosso dal serale. Secondo le indiscrezioni circolate, ...Francesco Giorgino via dal TG1. Questa notizia chiude una giornata movimentata fatta da gossip e tante polemiche e anche in questo caso non sono mancate. Lo storico giornalista e volto dell’informazio ...