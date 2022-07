Francesco Giorgino, l’addio al Tg1 è ufficiale: come glielo hanno comunicato, “oggetto di valutazione da parte dei miei legali” (Di martedì 12 luglio 2022) Monica Maggioni non perdona, e rade al suolo il Tg1 così come lo conoscevamo. La direttrice di Rai1 non ha infatti lasciato finire nel dimenticatoio quanto accaduto un mese fa, quando la sua richiesta ai direttori del Tg1 di occuparsi a rotazione dell’edizione del mattino ed aveva ricevuto, come risposta, un freddo diniego da parte di 3 di loro: Francesco Giorgino, Laura Chimenti ed Emma D’Aquino. Francesco Giorgino lascia il Tg1: il comunicato Un comunicato diffuso nelle scorse ore ha dimostrato che, quantomeno per Francesco Giorgino, l’avventura al Tg1 lunga 30 anni finisce qui. Giorgino andrà alla direzione editoriale per l’offerta informativa: “Care colleghe e cari colleghi, ... Leggi su thesocialpost (Di martedì 12 luglio 2022) Monica Maggioni non perdona, e rade al suolo il Tg1 cosìlo conoscevamo. La direttrice di Rai1 non ha infatti lasciato finire nel dimenticatoio quanto accaduto un mese fa, quando la sua richiesta ai direttori del Tg1 di occuparsi a rotazione dell’edizione del mattino ed aveva ricevuto,risposta, un freddo diniego dadi 3 di loro:, Laura Chimenti ed Emma D’Aquino.lascia il Tg1: ilUndiffuso nelle scorse ore ha dimostrato che, quantomeno per, l’avventura al Tg1 lunga 30 anni finisce qui.andrà alla direzione editoriale per l’offerta informativa: “Care colleghe e cari colleghi, ...

Pubblicità

LiberoMagazine_ : #FrancescoGiorgino è definitivamente fuori dal @Tg1Rai, per lui è pronto però un nuovo ruolo in #Rai - FirenzePost : Rai: Francesco Giorgino lascia il Tg1. L’annuncio e il saluto di Metalli (Cdr) - paoloigna1 : Scontro frontale con la #Maggioni Francesco Giorgino dice addio al Tg1: dopo 30 anni lascia la redazione ma non la… - redazionerumors : Lo storico giornalista e volto del tg in prima serata lascia dopo 30 anni - FonteUfficiale : ULTIM'ORA Francesco Giorgino lascia il Tg1. La comunicazione del Cdr della Rai. Lo storico conduttore era già stato… -