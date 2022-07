Francesco Giorgino fuori dal Tg1 Ecco cosa farà il giornalista

(Di martedì 12 luglio 2022)dal Tg1. “Care colleghe e cari colleghi, la direttrice Maggioni ci ha comunicato che dal 14 luglio il vicedirettoreandrà alla Direzione editoriale per l’offerta informativa. Al collega, che lascia la nostra testata dopo circa 30 anni, gli auguri sinceri di buon lavoro da tutta la redazione e in bocca al lupo per questa nuova esperienza professionale”, questa la comunicazione ufficiale del Comitato di redazione del telegiornale della prima rete del servizio pubblico. Dal ruolo di vicedirettore, da anni volto dell’edizione delle 20, al passaggio nella struttura guidata da Giuseppina Paterniti che andrà in pensione a fine anno, lasciando la guida proprio aldi Andria. Nelle scorse settimaneaveva rifiutato ...

Pubblicità

occhio_notizie : Dopo circa trent'anni, Francesco #Giorgino lascia la redazione del #Tg1: ecco perché >> - ParliamoDiNews : Francesco Giorgino lascia il Tg1 dopo 30 anni, la nota del Cdr: dove andrà il giornalista #Lasveglia… - TuttoQuaNews : RT @Affaritaliani: Rai, Francesco Giorgino fuori dal Tg1 e il Cdr rimane freddo - 361_magazine : Francesco Giorgino dice addio al Tg1, ecco dove andrà - zazoomblog : Dopo 30 anni si chiude l’era di Francesco Giorgino al Tg1 - #chiude #l’era #Francesco #Giorgino -

, perché lascia il Tg1. La notizia, ufficializzata dal Cdr Rai, è che, volto storico del TG1, non condurrà più l'edizione delle 20 e neanche altre edizione del ...In queste ultime settimane si è fatto un gran parlare die del suo futuro nella redazione del TG della prima rete nazionale. Difatti è finito al centro delle polemiche perchè pare si sia rifiutato di condurre la rassegna stampa del ...Dopo quasi trent'anni Francesco Giorgino lascia il Tg1. Assumerà un nuovo incarico in azienda alla Direzione editoriale ...Francesco Giorgino non fa più parte della redazione del Tg1. Per anni uno dei volti più amati e apprezzati del telegiornale di Rai 1, nelle scorse settimane era stato rimosso dalla conduzione dell’edi ...