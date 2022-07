Fondazione Comunità Bergamasca: oltre 1 milione a 120 progetti per il sociale, cultura e ambiente (Di martedì 12 luglio 2022) Bergamo. La Fondazione della Comunità Bergamasca ha deliberato gli esiti dei primi bandi territoriali 2022 (sei su tredici previsti per l’annualità), nelle tre aree istituzionali di intervento – sociale, cultura e ambiente – per un finanziamento complessivo di oltre 1 milione di euro (precisamente 1.065.950 euro) per 120 progetti. In particolare, all’area sociale vanno 780 mila euro (per 48 progetti), a quella culturale 235.950 euro (per 59 progetti) e il restante è dedicato alla tutela e valorizzazione dell’ambiente (50 mila euro per 13 progetti). I beneficiari sono enti del terzo settore e organizzazioni senza scopo di lucro, ... Leggi su bergamonews (Di martedì 12 luglio 2022) Bergamo. Ladellaha deliberato gli esiti dei primi bandi territoriali 2022 (sei su tredici previsti per l’annualità), nelle tre aree istituzionali di intervento –– per un finanziamento complessivo didi euro (precisamente 1.065.950 euro) per 120. In particolare, all’areavanno 780 mila euro (per 48), a quellale 235.950 euro (per 59) e il restante è dedicato alla tutela e valorizzazione dell’(50 mila euro per 13). I beneficiari sono enti del terzo settore e organizzazioni senza scopo di lucro, ...

