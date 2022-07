Fiumicino, moria di pesci nel Tevere. Alternativa: “E’ rischio sanitario” (Di martedì 12 luglio 2022) Una moria di pesci nel canale del Tevere ed è allarme per rischio sanitario. E’ quanto denunciano i parlamentari di Alternativa che spiegano: “Da ieri mattina, 11 luglio 2022, il canale del Tevere di Fiumicino è invaso da una moria di pesci, con esemplari grandi fino ad un metro ed oltre, ma le Autorità competenti sembrano ignorare il potenziale rischio sanitario, per non parlare degli incalcolabili disagi per il settore dei cantieri nautici e di quello turistico”. Tra i pesci morti, sono stati segnalati anche 4 grossi pesci siluro bloccati da un tronco sotto la passerella. “Al momento, infatti, – si legge nella nota – non ci risulta che sia stato ... Leggi su ilfaroonline (Di martedì 12 luglio 2022) Unadinel canale deled è allarme per. E’ quanto denunciano i parlamentari diche spiegano: “Da ieri mattina, 11 luglio 2022, il canale deldiè invaso da unadi, con esemplari grandi fino ad un metro ed oltre, ma le Autorità competenti sembrano ignorare il potenziale, per non parlare degli incalcolabili disagi per il settore dei cantieri nautici e di quello turistico”. Tra imorti, sono stati segnalati anche 4 grossisiluro bloccati da un tronco sotto la passerella. “Al momento, infatti, – si legge nella nota – non ci risulta che sia stato ...

