Fiorentina - Real Vicenza 7 - 0: poker di Jovic/DIRETTA - Sport - Calcio - lanazione.it (Di martedì 12 luglio 2022) Il rigore di Jovic Per approfondire : Video : Fiorentina, Gollini e Jovic si presentano tra selfie e musica / VIDEO Articolo : Viola Park, tifosi e Rocco. I punti fermi di Barone Video : Fiorentina, ... Leggi su lanazione (Di martedì 12 luglio 2022) Il rigore diPer approfondire : Video :, Gollini esi presentano tra selfie e musica / VIDEO Articolo : Viola Park, tifosi e Rocco. I punti fermi di Barone Video :, ...

Pubblicità

SkySport : ULTIM'ORA MERCATO Fiorentina, scambio di documenti per Jovic. L'attaccante arriva dal Real a titolo definitivo… - sportli26181512 : #Fiorentina, 7-0 al Real Vicenza: esordio con poker per #Jovic: Goleada viola con il nuovo attaccante serbo in evid… - sportli26181512 : Fiorentina-Real Vicenza 7-0 : il tabellino: Fiorentina-Real Vicenza 7-0 (primo tempo 2-0) Marcatori: 42' Nico Gonza… - FiorentinaZone : Finisce 7-0 la prima amichevole della #Fiorentina contro il Real Vicenza. In rete #Jovic (4), Nico #Gonzalez,… - AleGuetta93 : Tra giocare (poco) nel Real Madrid e sfidare il Real Vicenza la differenza è piuttosto evidente, ma i primi segnali… -