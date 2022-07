Fiorentina | Italiano | «Jovic? Giocatore di altissimo livello Gli va tirato fuori il fuoco che ha dentro»

(Di martedì 12 luglio 2022) Vincenzo, allenatore della, ha parlato in conferenza stampa dopo l’amichevole giocata contro il Real Vicenza Vincenzo, allenatore della, ha parlato in conferenza stampa dopo l’amichevole giocata contro il Real Vicenza. Le sue dichiarazioni:– «Gli vailche ha. Senza dubbio è undie va riattivato visto che non gioca a pieno regime da un po’». MERCATO – «Vogliamo concentrarci sul preliminare di Conference e serviranno giocatori forti per fare le coppie in ogni ruolo. Coppie di altoalzano la qualità anche negli allenamenti». RITIRO – «Sono rimasto impressionato ...

Subito poker. Nel 7 - 0 rifilato dallaal Real Vicenza nella prima uscita stagionale viola, brilla la luce serba dell'ex Real. ... "Jovic va riattivato - ha detto sul serboa fine ...L'allenatore della, Vincenzo, è soddisfatto per come le due squadre viola (una per tempo) hanno affrontato l'amichevole contro il Real Vicenza, squadra fatta da giocatori ...Vincenzo Italiano, allenatore della Fiorentina, ha parlato in conferenza stampa dopo l’amichevole giocata contro il Real Vicenza. Le sue dichiarazioni: JOVIC – «Gli va tirato fuori il fuoco che ha ...Ecco il video delle azioni salienti e delle marcature della partita Highlights e gol Fiorentina-Real Vicenza 7-0, Amichevole precampionato 2022 (VIDEO). by Daniele Forsinetti 15. Gli highlights e i go ...