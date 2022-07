Fiorentina- CdS, Jovic: “Con tanti gol si vorrà prendere Firenze” (Di martedì 12 luglio 2022) Fiorentina- CDS, Jovic- Come riporta il CdS in casa Fiorentina c’è il grandissimo entusiasmo per Jovic, che dovrà darsi da fare subito per la piazza. Il ragazzo in questione ad oggi può essere il grande crack di questa serie A visto che dalle scorse stagioni non è mai riuscito ad essere il grande protagonista della sua carriera, soprattutto nei blancos. CACCIA AL GOL. “Il primo in assoluto da conquistare a suon di gol sarà proprio l’allenatore che anche ieri ha ribadito la voglia di concretezza da parte dei suoi ragazzi a livello realizzativo: «La macchina è ben avviata sulla strada, speriamo di mettere sempre più benzina che ci potremo togliere molte soddisfazioni. E fare tanti gol, che quelli servono sempre». Nella seduta di ieri pomeriggio Luka Jovic è rimasto a riposo, la ... Leggi su seriea24 (Di martedì 12 luglio 2022)- CDS,- Come riporta il CdS in casac’è il grandissimo entusiasmo per, che dovrà darsi da fare subito per la piazza. Il ragazzo in questione ad oggi può essere il grande crack di questa serie A visto che dalle scorse stagioni non è mai riuscito ad essere il grande protagonista della sua carriera, soprattutto nei blancos. CACCIA AL GOL. “Il primo in assoluto da conquistare a suon di gol sarà proprio l’allenatore che anche ieri ha ribadito la voglia di concretezza da parte dei suoi ragazzi a livello realizzativo: «La macchina è ben avviata sulla strada, speriamo di mettere sempre più benzina che ci potremo togliere molte soddisfazioni. E faregol, che quelli servono sempre». Nella seduta di ieri pomeriggio Lukaè rimasto a riposo, la ...

