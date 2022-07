“Fino a 42 gradi”. Meteo Italia, in arrivo l’ondata di caldo più potente dell’estate. Le previsioni (Di martedì 12 luglio 2022) Meteo Italia, ondata di caldo in arrivo. Giorni di tregua sull’intera penisola con l’influenza dell’anticiclone delle Azzorre che ha decisamente permesso alle temperature di abbassarsi di 10 gradi poco più. Purtroppo però da mercoledì 13 luglio, l’anticiclone africno sembra avere tutte le intenzioni di procedere dritto tornando a interessare le regioni Italiane. Ecco le previsioni della settimana. previsioni Meteo dal 13 luglio in Italia che non sembrano promettere per il meglio. Giornate decisamente più ventilate e persino piogge sparse hanno interessato e giornate precedenti alla seconda metà del mese di luglio in entrata. Pare che da mercoledì le temperature ricominceranno a risalire sotto l’influenza ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 12 luglio 2022), ondata diin. Giorni di tregua sull’intera penisola con l’influenza dell’anticiclone delle Azzorre che ha decisamente permesso alle temperature di abbassarsi di 10poco più. Purtroppo però da mercoledì 13 luglio, l’anticiclone africno sembra avere tutte le intenzioni di procedere dritto tornando a interessare le regionine. Ecco ledella settimana.dal 13 luglio inche non sembrano promettere per il meglio. Giornate decisamente più ventilate e persino piogge sparse hanno interessato e giornate precedenti alla seconda metà del mese di luglio in entrata. Pare che da mercoledì le temperature ricominceranno a risalire sotto l’influenza ...

