Filo - russi, 7 i morti per bombe Kiev su Novaya Kakhovka (Di martedì 12 luglio 2022) Il bilancio delle vittime del bombardamento di ieri da parte dalle forze armate di Kiev sulla città ucraina occupata dai russi di Novaya Kakhovka, nella regione di Kherson (sud), è salito a sette: lo ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 12 luglio 2022) Il bilancio delle vittime del bombardamento di ieri da parte dalle forze armate disulla città ucraina occupata daidi, nella regione di Kherson (sud), è salito a sette: lo ...

Pubblicità

Marc30680 : RT @a_lambardi: I profondi commenti dei filo ucraini al video variano da 'è tutto falso mentono' o 'non sanno quello che dicono' a 'i russi… - a_lambardi : RT @a_lambardi: I profondi commenti dei filo ucraini al video variano da 'è tutto falso mentono' o 'non sanno quello che dicono' a 'i russi… - PortoFedora : RT @Pandivia1: @ProfCampagna A parte che se era o non era obiettivo militare non lo decidi tu, detto ciò non mi sembra di aver letto nulla… - Pandivia1 : @ProfCampagna A parte che se era o non era obiettivo militare non lo decidi tu, detto ciò non mi sembra di aver let… - SaverioBastian1 : @stefano19 @Mag_Olly @PaNurX1 @davcarretta Sì, ma la brava Francesca Mannocchi aveva raccontato a più riprese che g… -

Filo - russi, 7 i morti per bombe Kiev su Novaya Kakhovka Il bilancio delle vittime del bombardamento di ieri da parte dalle forze armate di Kiev sulla città ucraina occupata dai russi di Novaya Kakhovka, nella regione di Kherson (sud), è salito a sette: lo ha scritto su Telegram il capo dell'amministrazione civile - militare nominato da Mosca, Vladimir Leontiev. Da parte sua, ... La deflagrazione geopolitica nel mondo ortodosso ... e quindi della chiesa ortodossa ucraina filo - russa, viene posta sotto la diretta tutela del ...la stessa sorte che toccherebbe ai territori del Donbass nel caso di una vittoria definitiva dei russi. ... Agenzia ANSA Filo-russi, 7 i morti per bombe Kiev su Novaya Kakhovka (ANSA) - ROMA, 12 LUG - Il bilancio delle vittime del bombardamento di ieri da parte dalle forze armate di Kiev sulla città ucraina occupata dai russi di Novaya Kakhovka, nella regione di Kherson (sud ... La deflagrazione geopolitica nel mondo ortodosso Circa 400 preti della chiesa fedele a Mosca hanno infatti criticato Kirill e 400 parrocchie hanno abbandonato i filo-moscoviti. Il sinodo del 7 giugno della chiesa ortodossa russa ha inoltre deciso di ... Il bilancio delle vittime del bombardamento di ieri da parte dalle forze armate di Kiev sulla città ucraina occupata daidi Novaya Kakhovka, nella regione di Kherson (sud), è salito a sette: lo ha scritto su Telegram il capo dell'amministrazione civile - militare nominato da Mosca, Vladimir Leontiev. Da parte sua, ...... e quindi della chiesa ortodossa ucraina- russa, viene posta sotto la diretta tutela del ...la stessa sorte che toccherebbe ai territori del Donbass nel caso di una vittoria definitiva dei. ... I filorussi, sei morti per le bombe di Kiev su Novaya Kakhovka (ANSA) - ROMA, 12 LUG - Il bilancio delle vittime del bombardamento di ieri da parte dalle forze armate di Kiev sulla città ucraina occupata dai russi di Novaya Kakhovka, nella regione di Kherson (sud ...Circa 400 preti della chiesa fedele a Mosca hanno infatti criticato Kirill e 400 parrocchie hanno abbandonato i filo-moscoviti. Il sinodo del 7 giugno della chiesa ortodossa russa ha inoltre deciso di ...