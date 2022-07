Festival di Sanremo 2023, Gianni Morandi sarà il co-conduttore di Amadeus (Di martedì 12 luglio 2022) Gianni Morandi, passato e presente in un unico artista. Ed è per questo che Amadeus ha deciso di portarlo con sé sul palco dell’Ariston. Dopo aver raggiunto il podio lo scorso anno con Apri tutte le porte, il cantante torna al fianco del conduttore e direttore artistico la prossima edizione del Festival di Sanremo. I preparativi perla 73esima edizione del Festival di Sanremo continuano a fremere. Amadeus e il suo team sono alla ricerca non solo dei cantanti che verranno presentati in gara, ma anche degli ospiti e co-conduttori che animeranno le cinque serate della kermesse musicale. Ma il conduttore e direttore artistico non vuole perder tempo ed è già pronto con un secondo nome dopo quello di Chiara Ferragni. Photo ... Leggi su velvetmag (Di martedì 12 luglio 2022), passato e presente in un unico artista. Ed è per questo cheha deciso di portarlo con sé sul palco dell’Ariston. Dopo aver raggiunto il podio lo scorso anno con Apri tutte le porte, il cantante torna al fianco dele direttore artistico la prossima edizione deldi. I preparativi perla 73esima edizione deldicontinuano a fremere.e il suo team sono alla ricerca non solo dei cantanti che verranno presentati in gara, ma anche degli ospiti e co-conduttori che animeranno le cinque serate della kermesse musicale. Ma ile direttore artistico non vuole perder tempo ed è già pronto con un secondo nome dopo quello di Chiara Ferragni. Photo ...

