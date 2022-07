Ferrari Purosangue - La Suv in tutti i suoi segreti | motori | prezzi | prestazioni | tutto quello che c' è da sapere

(Di martedì 12 luglio 2022) La 125 S del 1947, il primo modello di sempre con il marchio. L'epopea della 250 GTO. Il frontale rivoluzionario della Daytona di Fioravanti. L'edonismo della Testarossa, emblema degli anni 80. Il Brutalismo della F40. L'aerodinamica d'avanguardia della 360 Modena. I 110 CV/litro del V12 della Enzo. Le innovazioni radicali della 458 Italia. Potremmo andare avanti per ore a ricordare episodi, modelli, momenti della storia del Cavallino che hanno segnato un prima e un dopo nell'industria, nella tecnologia e nella cultura automobilistiche. E sceglierepiù significativo o tentare di rispondere alla domanda su quale sia lapiù importante di sempre è un'impresa tanto inutile quanto priva di un esito certo. L'unico assunto incontestabile è un altro. E cioè che ce ne sarà sempre un'altra, di vettura di Maranello, capace ...

è ormai entrata nell'ultima fase di test prima del debutto ufficiale. Il primo SUV del Cavallino dovrebbe essere svelato a settembre, probabilmente nella seconda metà del mese, con ...Da segnalare l'apertura a libro delle quattro portiere: soluzione, questa, che potrebbe essere ripresa dalla. Non solo estetica sulla concept car del 'biscione': qui anche gli ... Ferrari Purosangue, il V12 del SUV oltre gli 800 CV Non è solo la prima (di tante) Suv di Maranello. È la vettura con cui la Casa trae il dado e scava un solco con il passato. Senza però dimenticare di portare con sé un asset inestimabile: il V12 aspi ...Iniziato l'ultimo step di sviluppo per il primo SUV del Cavallino, la presentazione a fine estate e l'avvio della produzione nel 2023 ...