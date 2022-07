Feralpi: investimenti per 400 milioni per acciaio green (Di martedì 12 luglio 2022) Feralpi Group chiude un 2021 molto positivo e rilancia con un nuovo piano industriale 2022 - 2026 che comprende più di 400 milioni di investimenti in progetti straordinari oltre agli investimenti ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 12 luglio 2022)Group chiude un 2021 molto positivo e rilancia con un nuovo piano industriale 2022 - 2026 che comprende più di 400diin progetti straordinari oltre agli...

Feralpi: investimenti per 400 milioni per acciaio green Feralpi Group chiude un 2021 molto positivo e rilancia con un nuovo piano industriale 2022 - 2026 che comprende più di 400 milioni di investimenti in progetti straordinari oltre agli investimenti ...

Il Prefetto Maria Rosaria Laganà in visita alla Feralpi di Lonato ...conoscenza reciproca e di condivisione non solo del lungo percorso di crescita del Gruppo Feralpi, ... anche attraverso gli investimenti mirati alla riduzione delle emissioni di CO2, alla ...