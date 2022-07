Fedriga: "Italia per capacità manifatturiera nel settore farmaceutico tra i Paesi più avanzati" (Di martedì 12 luglio 2022) (Adnkronos) - “Ritengo sia fondamentale una forte collaborazione tra privato e pubblico per incentivare la ricerca scientifica nel nostro paese. Non c'è dubbio che l'Italia, dal punto di vista della capacità manifatturiera nel settore farmaceutico, sia tra le più avanzate al mondo. Perciò dobbiamo attrarre ricerca sul territorio Italiano ed europeo. Con il Covid - abbiamo visto che, a parte qualche esperienza tedesca, l'Europa non è stata protagonista di primo piano nella ricerca sui vaccini covid. Vaccinazione che ci ha permesso di cambiare il modo in cui abbiamo affrontato la pandemia e soprattutto di proteggere tutti i nostri ospedali da un impatto che, come abbiamo visto durante le prime andate, rischiava di essere insostenibile. E non soltanto per i pazienti colpiti direttamente ... Leggi su iltempo (Di martedì 12 luglio 2022) (Adnkronos) - “Ritengo sia fondamentale una forte collaborazione tra privato e pubblico per incentivare la ricerca scientifica nel nostro paese. Non c'è dubbio che l', dal punto di vista dellanel, sia tra le più avanzate al mondo. Perciò dobbiamo attrarre ricerca sul territoriono ed europeo. Con il Covid - abbiamo visto che, a parte qualche esperienza tedesca, l'Europa non è stata protagonista di primo piano nella ricerca sui vaccini covid. Vaccinazione che ci ha permesso di cambiare il modo in cui abbiamo affrontato la pandemia e soprattutto di proteggere tutti i nostri ospedali da un impatto che, come abbiamo visto durante le prime andate, rischiava di essere insostenibile. E non soltanto per i pazienti colpiti direttamente ...

