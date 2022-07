Fattura elettronica forfettari, prima scadenza il 13 luglio: cosa fare e sanzioni (Di martedì 12 luglio 2022) Dal 1° luglio la Fattura elettronica è obbligatoria anche per per i forfettari che nell’anno precedente hanno Fatturato più di 25mila euro. Dal 2024 l’obbligo si applicherà a tutte le Partite Iva in regime forfettario senza il requisito del Fatturato. Con l’avvio dell’obbligo arriva anche la prima scadenza per quanto riguarda la Fattura elettronica: entro il 13 luglio, infatti, dovranno essere trasmesse al Sistema di Interscambio nazionale (SdI) le fatture emesse il 1° luglio. È previsto tuttavia un periodo di tolleranza, per agevolare un passaggio graduale al nuovo adempimento. Come stabilito dal decreto PNRR infatti: “Per il terzo trimestre del periodo d’imposta ... Leggi su leggioggi (Di martedì 12 luglio 2022) Dal 1°laè obbligatoria anche per per iche nell’anno precedente hannoto più di 25mila euro. Dal 2024 l’obbligo si applicherà a tutte le Partite Iva in regimeo senza il requisito delto. Con l’avvio dell’obbligo arriva anche laper quanto riguarda la: entro il 13, infatti, dovranno essere trasmesse al Sistema di Interscambio nazionale (SdI) le fatture emesse il 1°. È previsto tuttavia un periodo di tolleranza, per agevolare un passaggio graduale al nuovo adempimento. Come stabilito dal decreto PNRR infatti: “Per il terzo trimestre del periodo d’imposta ...

Pubblicità

cciaaumbria : #Infocamere Dal 1° luglio scorso è scattato l’obbligo della fattura elettronica anche per i soggetti fiscali che op… - PID_CamCom : RT @CCIAARIVLIG: Dal 1° luglio è scattata la fattura elettronica anche per le partite iva in regime forfettario. Iscriviti al webinar in d… - eutekne : Cambiano i dati nell’esterometro da inviare via SdI Il contenuto del file XML dal 1° luglio 2022 replica quello de… - maxpelle : RT @NamirialSpA: #FatturazioneElettronica: dal primo luglio 2022 è scattato l’obbligo di fattura elettronica anche per i contribuenti del r… - moneypuntoit : ?? Fattura elettronica per le operazioni extra-ue: come funziona ?? -