Fabrizio Corona, duro attacco a Ilary Blasi dopo il comunicato con cui ha ufficializzato la rottura con Francesco Totti (Di martedì 12 luglio 2022) Sono diventati due rivali storici, la conduttrice Ilary Blasi e l’ex re dei paparazzi Fabrizio Corona, nel corso degli anni. I motivi hanno radici molto profonde, riportati a galla nel 2018 durante il Grande Fratello condotto proprio dalla romana. All’epoca Ilary aveva deciso di pareggiare i conti in diretta televisiva con l’ex compagno di Belén Rodriguez, scagliandogli contro tutto il suo risentimento e decidendo infine di togliergli il diritto di replica. Da ore ormai non si fa altro che parlare dell’ufficializzazione della fine del matrimonio tra la Blasi e Francesco Totti. Il gossip dell’estate è così servito, e in tanti hanno colto l’occasione per dare un’opinione sull’atteggiamento assunto dalla conduttrice ai tempi delle prime voci sulla ... Leggi su isaechia (Di martedì 12 luglio 2022) Sono diventati due rivali storici, la conduttricee l’ex re dei paparazzi, nel corso degli anni. I motivi hanno radici molto profonde, riportati a galla nel 2018 durante il Grande Fratello condotto proprio dalla romana. All’epocaaveva deciso di pareggiare i conti in diretta televisiva con l’ex compagno di Belén Rodriguez, scagliandogli contro tutto il suo risentimento e decidendo infine di togliergli il diritto di replica. Da ore ormai non si fa altro che parlare dell’ufficializzazione della fine del matrimonio tra la. Il gossip dell’estate è così servito, e in tanti hanno colto l’occasione per dare un’opinione sull’atteggiamento assunto dalla conduttrice ai tempi delle prime voci sulla ...

Pubblicità

DrApocalypse : Fabrizio Corona vs. Ilary Blasi: 'È diventata qualcuno grazie a Totti e al gossip e ora chiede di non speculare' - IsaeChia : Fabrizio Corona, duro attacco a Ilary Blasi dopo il comunicato con cui ha ufficializzato la rottura con Francesco T… - zazoomblog : Totti – Blasi Fabrizio Corona attacca Ilary: «Esiste grazie al gossip dichiarazioni fuori luogo» - #Totti #Blasi… - ________Allie : Il povero ratto di Fabrizio Corona deve dire la sua su Ilary Blasi perché ancora non ha superato il fatto che lei g… - 361_magazine : Fabrizio Corona dal suo profilo Instagram lancia una stoccata a Ilary Blasi contro le affermazioni di ieri che esor… -