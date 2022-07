(Di martedì 12 luglio 2022) Un terribile incidente nella gara di sei ore del Campionato del Mondo Endurance a Monza ha visto volare la GTE di Henrique Chaves dell’Aston Martin, volata perdopo un testacoda alla seconda chicane, atterrando sul tetto, scivolando lungo la pista e poi rotolando contro un guardrail. Il pilota portoghese fortunatamente ne è uscito illeso, “ma l’auto non avrebbe mai dovutoproiettata in volo, certamente non in modo così violento. Queste cose sono sempre più complesse di quanto sembri, ma c’è una cosa che mi preoccupa: i” ha detto Landosulle colonne del Telegraph. “In passato sono stato critico nei confronti dei, ma penso che sia giunto il momento di agire in base a questi avvertimenti e rimuoverli dal nostro ...

F1, Norris lancia l'allarme: "Basta cordoli rialzati, puoi essere lanciato in aria" Puoi essere lanciato in aria". "Non possiamo lasciare che questo si trascini – ha proseguito Norris -. Questioni come i cordoli rialzati sono, almeno ai miei occhi, un argomento critico che dobbiamo ...