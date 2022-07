Esiste una “scuola di recupero” per uomini che pagano per il sesso (Di martedì 12 luglio 2022) La polizia americana, in ogni Stato degli USA, conduce regolarmente operazioni per catturare gli uomini che pagano per il sesso: la vendita e l’acquisto di sesso da parte di adulti consenzienti rimane infatti illegale in tutto il mondo, tranne che in una piccola parte di Las Vegas, come riporta la stampa. In tutti gli Stati Uniti le forze dell’ordine hanno sempre combattuto per porre fine a questa pratica, ma in Texas è nata una vera e propria scuola per rieducare chiunque sia arrestato per la prima volta per reati di adescamento. Come ha condiviso il Guardian, la scuola si trova a Waco, Texas, e si chiama John School: si tratta di un programma di educazione obbligatoria anti-prostituzione per gli uomini condannati per la prima volta, accusati di adescamento, che opera ... Leggi su news.robadadonne (Di martedì 12 luglio 2022) La polizia americana, in ogni Stato degli USA, conduce regolarmente operazioni per catturare glicheper il: la vendita e l’acquisto dida parte di adulti consenzienti rimane infatti illegale in tutto il mondo, tranne che in una piccola parte di Las Vegas, come riporta la stampa. In tutti gli Stati Uniti le forze dell’ordine hanno sempre combattuto per porre fine a questa pratica, ma in Texas è nata una vera e propriaper rieducare chiunque sia arrestato per la prima volta per reati di adescamento. Come ha condiviso il Guardian, lasi trova a Waco, Texas, e si chiama John School: si tratta di un programma di educazione obbligatoria anti-prostituzione per glicondannati per la prima volta, accusati di adescamento, che opera ...

