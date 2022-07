Energia elettrica, prezzo sale ancora: in un mese costi quasi raddoppiati (Di martedì 12 luglio 2022) (Adnkronos) – Continua la crescita del prezzo medio dell’elettricità che come segnala il Gestore dei mercati energetici da lunedì 4 a domenica 10 luglio si è attestato a 395,28 euro/MWh. Nei sette giorni precedenti era a 362,05 euro, mentre rispetto a un mese prima il valore si è quasi raddoppiato (era a 206,27 euro nella settimana 6-12 giugno). I volumi di Energia elettrica scambiati direttamente nella borsa del GME si attestano a 4,8 milioni di MWh, con la liquidità al 75,2%. I prezzi medi di vendita sono variati tra 384,67 euro/MWh di Sud, Calabria e Sicilia e 397,35 euro/MWh di Nord e Centro Nord. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 12 luglio 2022) (Adnkronos) – Continua la crescita delmedio dell’elettricità che come segnala il Gestore dei mercati energetici da lunedì 4 a domenica 10 luglio si è attestato a 395,28 euro/MWh. Nei sette giorni precedenti era a 362,05 euro, mentre rispetto a unprima il valore si èraddoppiato (era a 206,27 euro nella settimana 6-12 giugno). I volumi discambiati direttamente nella borsa del GME si attestano a 4,8 milioni di MWh, con la liquidità al 75,2%. I prezzi medi di vendita sono variati tra 384,67 euro/MWh di Sud, Calabria e Sicilia e 397,35 euro/MWh di Nord e Centro Nord. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

