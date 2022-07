Energia e sicurezza, il viaggio di Biden a Riad secondo Al-Assaf (Di martedì 12 luglio 2022) Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, si prepara ad effettuare una visita in Medio Oriente, prima in Israele e nei territori palestinesi e poi, alla fine della settimana, in Arabia Saudita. Si tratta di una visita importante in un momento di crisi energetica dovuta alla guerra in corso in Ucraina. Per questo, in vista dell’imminente viaggio, il presidente Usa è intervenuto sul Washington Post per spiegare che Riad può aiutare a raggiungere alcuni obiettivi come contrastare la Russia e superare la Cina. Si tratta però di una visita importante anche per i sauditi. A spiegarlo in un colloquio con Formiche.net è Abdullah bin Abdulmohsen Al-Assaf, docente di Comunicazione politica nell’università Muhammad Ibn Saud di Riad. “Per noi è una visita eccezionale diversa da tutte le precedenti visite dei ... Leggi su formiche (Di martedì 12 luglio 2022) Il presidente degli Stati Uniti, Joe, si prepara ad effettuare una visita in Medio Oriente, prima in Israele e nei territori palestinesi e poi, alla fine della settimana, in Arabia Saudita. Si tratta di una visita importante in un momento di crisi energetica dovuta alla guerra in corso in Ucraina. Per questo, in vista dell’imminente, il presidente Usa è intervenuto sul Washington Post per spiegare chepuò aiutare a raggiungere alcuni obiettivi come contrastare la Russia e superare la Cina. Si tratta però di una visita importante anche per i sauditi. A spiegarlo in un colloquio con Formiche.net è Abdullah bin Abdulmohsen Al-, docente di Comunicazione politica nell’università Muhammad Ibn Saud di. “Per noi è una visita eccezionale diversa da tutte le precedenti visite dei ...

64libero : @AlienoGentile Grazie del chiarimento. Non ci conterei comunque per sostituire l'energia prodotta tramite il gas. L… - istumsrl : #interviste alla #faculty dei #master #executive MASGI #qualità #ambiente #sicurezza #energia: Flavio Stella - antonellaber2 : @mptuitter L’unico vero problema di sicurezza nazionale è l’energia … questo dovrebbero trattare ?? - literally_soia : A parte che se tengo l'insegna accesa di notte é anche per una queatione di (percepita) sicurezza. Ridurre il cons… - guidamaster : In partenza la nuova edizione del #Master #Executive #MASGI® – #QHSE #Manager in #Sistemi #Integrati #Qualità,… -