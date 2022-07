Eminem annuncia il nuovo greatest hits ‘Curtain Call 2’ | in uscita il 5 agosto

Pubblicità

RadioWebItalia : Eminem annuncia il suo secondo greatest hits @RadioWebItalia - RadioDueLaghi : La leggenda del Rap Eminem annuncia il suo secondo greatest hits, Curtain Call 2, in uscita il 5 agosto e che conte… -

La carriera diapprofondimento Super Bowl 2022, perchési è inginocchiato, pseudonimo di Marshall Bruce Mathers III è stato scoperto dal produttore discografico Dr. Dre nel 1997 ...il suo secondo greatest hits, "Curtain Call 2", in uscita il 5 agosto via Shady Records/Aftermath Entertainment/Interscope Records. La notizia arriva dopo la pubblicazione del nuovo ...ROMA (ITALPRESS) - Eminem annuncia il suo secondo greatest hits, Curtain Call 2, in uscita il 5 agosto via Shady Records/Aftermath Entertainment/Interscope ...Buone notizie per i fan di Eminem, uno dei rapper più famosi al mondo. L’artista, infatti, ha annunciato che il prossimo venerdì 5 agosto uscirà il secondo greatest hits intitolato Curtain ...