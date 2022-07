Emily Pallini | chi è la nuova influencer che spopola su Tik Tok e Instagram

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di martedì 12 luglio 2022) Si chiamaed ha tutte le carte in regole per diventare una dellemaggiormente seguite sul web! Nemmeno a dirlo, sono numerosi gli scatti che la giovane —infatti non ha neanche 20 anni — condivide con i propri follower su: al mare, in palestra, tra le mura di casa, in auto e tutti ottengono una vastità di like, condivisioni e visualizzazioni. Leggi anche: Khaby Lame è il più seguito su Tik Tok: ha più followers di Charli D’Amelio: chi è l’che stando sui social A parlare sono i numeri: ben due milioni i follower su Tik Tok mentre 650mila le persone che la seguono sunon ha segreti per i suoi fan che non si ...