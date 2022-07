Emilio Carelli segue Luigi Di Maio: “Aderisco a Insieme per il futuro. Spero si unirà anche Luigi Brugnaro” (Di martedì 12 luglio 2022) Aveva lasciato il Movimento 5 stelle nel pieno della crisi del governo Conte 2, ora segue Luigi Di Maio nel nuovo gruppo “Insieme per il futuro”. Proprio mentre la tensione nella maggioranza rimane molto alta, il deputato Emilio Carelli ha annunciato che aderisce a Ipf e dunque segue il ministro degli Esteri nella sua operazione di scissione. “Aderisco con convinzione”, ha dichiarato, “perché lo ritengo un progetto politico serio ed uno spazio liberale in cui possono avere ancora senso tutte quelle battaglie civili che avevo condiviso ed abbracciato quattro anni fa, accettando l’invito di Di Maio ad assumere un impegno diretto nel Movimento 5 stelle di allora”. Carelli, tra i ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 12 luglio 2022) Aveva lasciato il Movimento 5 stelle nel pieno della crisi del governo Conte 2, oraDinel nuovo gruppo “per il”. Proprio mentre la tensione nella maggioranza rimane molto alta, il deputatoha annunciato che aderisce a Ipf e dunqueil ministro degli Esteri nella sua operazione di scissione. “con convinzione”, ha dichiarato, “perché lo ritengo un progetto politico serio ed uno spazio liberale in cui possono avere ancora senso tutte quelle battaglie civili che avevo condiviso ed abbracciato quattro anni fa, accettando l’invito di Diad assumere un impegno diretto nel Movimento 5 stelle di allora”., tra i ...

Pubblicità

NilusIV : RT @salvini_giacomo: Emilio Carelli, ex volto televisivo di Mediaset e di Sky Tg 24, ha aderito al gruppo Insieme per il Futuro di Luigi Di… - danieledv79 : RT @dariodangelo91: Emilio #Carelli passa ad Insieme per il futuro, il nuovo movimento di Luigi #DiMaio: 'Lo ritengo un progetto politico s… - mariamacina : RT @dariodangelo91: Emilio #Carelli passa ad Insieme per il futuro, il nuovo movimento di Luigi #DiMaio: 'Lo ritengo un progetto politico s… - MaurizioFuochi : RT @salvini_giacomo: Emilio Carelli, ex volto televisivo di Mediaset e di Sky Tg 24, ha aderito al gruppo Insieme per il Futuro di Luigi Di… - Rosyfree74 : RT @salvini_giacomo: Emilio Carelli, ex volto televisivo di Mediaset e di Sky Tg 24, ha aderito al gruppo Insieme per il Futuro di Luigi Di… -