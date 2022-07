Elon Musk smentisce Donald Trump: «Mi ha detto che ha votato per me». «Non è vero» (Di martedì 12 luglio 2022) Se pochi giorni fa Elon Musk non aveva esitato a deridere su Twitter il presidente Usa Joe Biden, protagonista di una gaffe con il gobbo in diretta nazionale, oggi, 12 luglio, è il turno del suo predecessore Donald Trump. Questa volta il numero uno di Tesla è telegrafico, ma come sempre pungente. Gli bastano due parole, «Not true» (falso, ndr), per sbugiardare le ultime dichiarazioni del tycoon che, durante un comizio in Alaska, ha chiamato in causa l’imprenditore sudafricano. «Elon l’altro giorno ha detto che non ha mai votato per un repubblicano. Ma a me ha detto che votò per me! Quindi anche lui è un altro maestro delle ca***te», aveva detto Trump. July 12, 2022 Leggi anche: Twitter, il nodo dello ... Leggi su open.online (Di martedì 12 luglio 2022) Se pochi giorni fanon aveva esitato a deridere su Twitter il presidente Usa Joe Biden, protagonista di una gaffe con il gobbo in diretta nazionale, oggi, 12 luglio, è il turno del suo predecessore. Questa volta il numero uno di Tesla è telegrafico, ma come sempre pungente. Gli bastano due parole, «Not true» (falso, ndr), per sbugiardare le ultime dichiarazioni del tycoon che, durante un comizio in Alaska, ha chiamato in causa l’imprenditore sudafricano. «l’altro giorno hache non ha maiper un repubblicano. Ma a me hache votò per me! Quindi anche lui è un altro maestro delle ca***te», aveva. July 12, 2022 Leggi anche: Twitter, il nodo dello ...

