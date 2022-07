Ellen Pompeo in Sicilia con la famiglia, mostra marito e figli sui social (Di martedì 12 luglio 2022) Ellen Pompeo è arrivata in Sicilia con la famiglia qualche giorno fa, per partecipare alla sfilata di Dolce & Gabbana andata in scena in piazza Duomo a Siracusa. L’evento ha portato in Italia star del calibro di Mariah Carey, Sharon Stone, Helen Mirren, Drew Barrymore, Monica Bellucci con la figlia Deva Cassel, che ha sfilato in passerella e ha avuto un lieve malore, Christian Bale e molti altri, per un totale di circa 750 ospiti, fa sapere l’ANSA. Ellen Pompeo ha assistito alla sfilata di oltre un centinaio di modelle sulla passerella e la scalinata accanto al Duomo di Siracusa: con lei il marito, il produttore statunitense Chris Ivery, e i loro tre figli Stella Luna, Sienna May ed Eli Christopher, in quella che è stata una ... Leggi su optimagazine (Di martedì 12 luglio 2022)è arrivata incon laqualche giorno fa, per partecipare alla sfilata di Dolce & Gabbana andata in scena in piazza Duomo a Siracusa. L’evento ha portato in Italia star del calibro di Mariah Carey, Sharon Stone, Helen Mirren, Drew Barrymore, Monica Bellucci con laa Deva Cassel, che ha sfilato in passerella e ha avuto un lieve malore, Christian Bale e molti altri, per un totale di circa 750 ospiti, fa sapere l’ANSA.ha assistito alla sfilata di oltre un centinaio di modelle sulla passerella e la scalinata accanto al Duomo di Siracusa: con lei il, il produttore statunitense Chris Ivery, e i loro treStella Luna, Sienna May ed Eli Christopher, in quella che è stata una ...

Pubblicità

malefermoro : RT @naishepherd: Ellen Pompeo and Stella Luna 2012 2022 - AndreSannaPau : @__imthesun__ Stefania e Ellen Pompeo. Che sogno ?? - Alessia061 : Ellen Pompeo mi ha sorriso e salutato ma che cazzo di giornataaaaaaaaa #DolceGabbana - LoveLaurenEC1 : RT @naishepherd: Ellen Pompeo and Stella Luna 2012 2022 - Zulmarivas14 : RT @naishepherd: Ellen Pompeo and Stella Luna 2012 2022 -