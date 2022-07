Elisabetta Canalis | la maglietta si alza all’improvviso | fantasia alla stelle

(Di martedì 12 luglio 2022) Tra le showgirl più conosciute all’interno del mondo dello spettacolo; proviamo a scoprire qualcosa in più su. Il lato professionale con la partecipazione ad un noto programma, la doppia polemica legate alle serate del Festival di Sanremo, la passione per una squadra di calcio e il discorso sentimentale dove sta vivendo una bellissima storia d’amore. Ecco, donna di immenso fascino e straordinaria bellezza. InstagramPartiamo con una curiosità su; la showgirl, dal punto di vista calcistico, sembra essere una grande tifosa dell’Inter. Qualora fosse vero, nella scorsa stagione avrebbe sicuramente vissuto una serie di emozioni contrastanti dgioia, per le vittorie in coppa Italia e Supercoppa, ...

Pubblicità

MediasetTgcom24 : Elisabetta Canalis incendia la Spagna: lato B in bella vista #usa #elisabettacanalis #liguria #losangeles… - redazionerumors : L'ultimo scatto della showgirl a Ibiza ha fatto impazzire i fan - ParliamoDiNews : Elisabetta Canalis con il nuovo scatto hot su Instagram fa impazzire i fan #Gossipitaliano #gossipUSA… - CoppolaGemma : RT @P_M_1960: #Genova Oltre 20mila euro per una cena di gala insieme a 170 invitati. Sono i costi dell’evento organizzato da Regione Liguri… -

Today.it

Fu padrone di casa per la prima volta nel 2011 e in quell'occasione ebbe al suo fianco Belén Rodriguez,e Luca e Paolo. L'anno successivo, invece, il cantante di Monghidoro scelse ...non sempre fortunata in amicizia. Dopo Maddalena Corvaglia - collega, migliore amica e testimone di nozze dalla quale si è allontanata qualche anno fa - la soubrette sarda avrebbe ... Si è rotta l'amicizia tra Elisabetta Canalis e Bianca Balti: le motivazioni dell'allontanamento L'ex Velina di Striscia la notizia e la top model si sono conosciute a Los Angeles e per mesi hanno condiviso serate spensierate e divertenti ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per “miglioramento dell'esperienza”, “misurazione” e “targeting e pubblicità” c ...