Elisabetta Canalis e Bianca Balti, fine dell'amicizia? "Divise da opinioni politiche divergenti" (Di martedì 12 luglio 2022) fine di un'amicizia, almeno da quanto traspare dai social. Elisabetta Canalis e Bianca Balti hanno smesso di seguirsi su Instagram e hanno cancellato dai loro profili social tutti gli scatti insieme, con i rispettivi commenti e like. Ma facciamo un passo indietro. Le due, trasferitesi a vivere all'ombra delle palme di Los Angeles, erano legate da una profondo legame e, nel corso degli anni, erano diventate quasi inseparabili. Tra feste in piscina, allenamenti e condivisione di speciali momenti insieme, avevano trovato equilibrio e forza l'una nell'altra. Poi la rottura improvvisa, che in molti sui social imputano a causa delle opinioni politiche diverse. Lo scorso anno, l'ex velina aveva ricevuto l'approvazione di Matteo Salvini e Giorgia Meloni per alcuni suoi post ...

