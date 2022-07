Elettrificazione auto, Quintegia: “Italia in ritardo rispetto agli obiettivi per il 2030” (Di martedì 12 luglio 2022) L’Elettrificazione del settore automotive? L’Italia è in netto ritardo all’appuntamento con gli obiettivi per il 2030 e ha subito una battuta d’arresto nel 2022. Lo dice il BEV – Italy Progress Index, l’indice trimestrale realizzato da Quintegia. L’analisi prende in considerazione tre componenti principali: il parco circolante di vetture alimentate a batteria (BEV, Battery Electric Vehicle), le relative immatricolazioni trimestrali e le infrastrutture di ricarica elettrica, quest’ultime valutate per diffusione e potenza di erogazione. L’indice, rappresentato da un punteggio tra 0 e 100, indica la percentuale di raggiungimento di obiettivi trimestrali graduali che, se rispettati, permetteranno di raggiungere gli ultimi target disponibili fissati per il ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 12 luglio 2022) L’del settoremotive? L’è in nettoall’appuntamento con gliper ile ha subito una battuta d’arresto nel 2022. Lo dice il BEV – Italy Progress Index, l’indice trimestrale realizzato da. L’analisi prende in considerazione tre componenti principali: il parco circolante di vetture alimentate a batteria (BEV, Battery Electric Vehicle), le relative immatricolazioni trimestrali e le infrastrutture di ricarica elettrica, quest’ultime valutate per diffusione e potenza di erogazione. L’indice, rappresentato da un punteggio tra 0 e 100, indica la percentuale di raggiungimento ditrimestrali graduali che, se rispettati, permetteranno di raggiungere gli ultimi target disponibili fissati per il ...

