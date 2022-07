Elena D’Amario “tradisce” Maria De Filippi: dove la vedremo (Di martedì 12 luglio 2022) Elena D’Amario è pronta a cimentarsi in una nuova sfida: la ballerina di Amici “tradirà” Maria De Filippi con un ruolo totalmente inedito per la sua carriera. Debutterà infatti come attrice nella settima stagione di Che Dio ci aiuti, la fortunata serie di Rai 1 con Francesca Chillemi e Pierpaolo Spollon. Elena D’Amario debutta come attrice: il nuovo ruolo in Che Dio ci aiuti 7 Fisico statuario, bellezza invidiabile e talento innegabile: abbiamo conosciuto Elena D’Amario per il suo percorso ad Amici, quando da semplice partecipante al programma – era il 2009, l’anno di Emma Marrone e Stefano De Martino – riuscì a conquistare una borsa di studio per volare a New York. La Grande Mela l’ha vista diventare una grande ballerina, tra le più amate del panorama ... Leggi su dilei (Di martedì 12 luglio 2022)è pronta a cimentarsi in una nuova sfida: la ballerina di Amici “tradirà”Decon un ruolo totalmente inedito per la sua carriera. Debutterà infatti come attrice nella settima stagione di Che Dio ci aiuti, la fortunata serie di Rai 1 con Francesca Chillemi e Pierpaolo Spollon.debutta come attrice: il nuovo ruolo in Che Dio ci aiuti 7 Fisico statuario, bellezza invidiabile e talento innegabile: abbiamo conosciutoper il suo percorso ad Amici, quando da semplice partecipante al programma – era il 2009, l’anno di Emma Marrone e Stefano De Martino – riuscì a conquistare una borsa di studio per volare a New York. La Grande Mela l’ha vista diventare una grande ballerina, tra le più amate del panorama ...

Pubblicità

Giornaleditalia : #alessiolapadula Chi è Alessio La Padula: età, tutto su Ilary Blasi, ex fidanzata, Elena D'Amario-FOTO - ParliamoDiNews : Chi è Elena D’Amario? Biografia, Età, Ballerina, Fidanzato, Che Dio ci aiuti | Chiecosa #GrandeFratelloVIP… - ethaneskin : No vabbe ho appena letto di Elena d’amario a che dio ci aiuti no vabbeeeeeee - dissa0001 : @hazntimseyes CHE POI LUI STAVA CON ELENA D’AMARIO - infoitcultura : Che Dio ci aiuti 7, Elena D’Amario nel cast: indizi e conferme, cosa si sa -