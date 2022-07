EH MILANO TANGO FEST | Festival Internazionale di Tango e Cultura argentina

(Di martedì 12 luglio 2022) Torna la grandea tanguera organizzata da La Cueva No Art Gallery () e Orango(Roma) in collaborazione con la Città di Sesto San Giovanni e con il patrocinio dell’Ambasciata della Repubblicain Italia e del Consolato Argentino a. Quattro giorni dedicati allapartendo dalcon lezioni di tecnica, masterclass, spettacoli inediti con alcune fra le coppie di ballerini più amate a livelloe il ritorno adopo 20 anni di Mariano “Chicho” Frumboli. Tutte le sere dalle 19.30 alle 20.30 lezioni di pratica gratuita anche per principianti. Dalle 21.30 serate di ballo con alla consolle quattro ...

Pubblicità

...Non mollo maimamaUna lacrima Giovani Bella e rovinata Crepe Un giorno in più Bazooka Dedicato a te Yo quiero amarte E' la luna Moncherie Nera La ragazza con il cuore di lattaArrogante ...La seconda edizione di "Tango Fest" in programma allo Spazio MIL di Sesto San Giovanni da giovedì 14 a domenica 17 luglio , vuole essere una festa aperta non soli agli appassionati del ...