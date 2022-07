Egitto, UFFICIALE il nuovo ct (Di martedì 12 luglio 2022) Rui Vitoria è il nuovo commissario tecnico dell'Egitto. Lo rende nota la federcalcio egiziana (EFA) con una nota UFFICIALE. 52 anni,... Leggi su calciomercato (Di martedì 12 luglio 2022) Rui Vitoria è ilcommissario tecnico dell'. Lo rende nota la federcalcio egiziana (EFA) con una nota. 52 anni,...

Pubblicità

SalvaThor59 : @LaStampa È ufficiale, Zaki è un coglione. Firma anche tu la petizione, 'Zaki per sempre in Egitto'. - jacko83 : @davideberg68 @EcciseM @VittorioSgarbi Basta leggere il Sito ufficiale della @ItalyMFA per capire che l’Egitto è un… - laboescapes : RT @AriannaPoletti: L’Algeria ha firmato ieri nuovi accordi commerciali con l’Egitto, ma soprattutto ha invitato in visita ufficiale il pre… - AriannaPoletti : L’Algeria ha firmato ieri nuovi accordi commerciali con l’Egitto, ma soprattutto ha invitato in visita ufficiale il… - Rosyfree74 : RT @_kuball_: Secondo me le piaghe d'Egitto non erano 10 ma 11, solo che #Napolitano, coetaneo di #Mosè e gran trafficone già ai tempi, in… -