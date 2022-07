È vero: questi italiani non meritano quel che è italiano (Di martedì 12 luglio 2022) “Il Made in Italy scusa ma è troppo chic per noi mortali” mi scrive la traduttrice Silvia Acierno per difendere il suo beniamino Mario Desiati tinto e pinto al Premio Strega, da me criticato innanzitutto perché conciato da schifo. Ringrazio Silvia per la felice sintesi: l’Italia è ormai troppo per gli italiani, così come la letteratura italiana è troppo per Mario Desiati. Lo stile alto di Barba, Borrelli, Marinella è troppo per gli italiani odierni che preferiscono vestire da braccianti, anche se pomodori non ne raccolgono, sciatti e sfaticati che non sono altro. La letteratura libera di Leopardi, Sciascia, Pasolini è troppo per un Desiati perfettamente allineato, soldatino in divisa rosa, al conformismo attuale che è un conformismo anticattolico. Ho visto uomini entrare in canottiera e braga corta nella stanza dove è morto Gabriele D’Annunzio. Ho visto ... Leggi su ilfoglio (Di martedì 12 luglio 2022) “Il Made in Italy scusa ma è troppo chic per noi mortali” mi scrive la traduttrice Silvia Acierno per difendere il suo beniamino Mario Desiati tinto e pinto al Premio Strega, da me criticato innanzitutto perché conciato da schifo. Ringrazio Silvia per la felice sintesi: l’Italia è ormai troppo per gli, così come la letteratura italiana è troppo per Mario Desiati. Lo stile alto di Barba, Borrelli, Marinella è troppo per gliodierni che preferiscono vestire da braccianti, anche se pomodori non ne raccolgono, sciatti e sfaticati che non sono altro. La letteratura libera di Leopardi, Sciascia, Pasolini è troppo per un Desiati perfettamente allineato, soldatino in divisa rosa, al conformismo attuale che è un conformismo anticattolico. Ho visto uomini entrare in canottiera e braga corta nella stanza dove è morto Gabriele D’Annunzio. Ho visto ...

