È morto Toni Binarelli | il mago della Tv anni ’90 Dall’impiego in fabbrica all’incontro con Fellini

(Di martedì 12 luglio 2022) ÈTony, iltv negli’90. Si è spento a 81all’ospedale Pertini di Roma dopo una lunga malattia. Con i suoi trucchi e il suo tocco leggero ha arricchito molti dei più popolari programmi televisivi di Corrado, Mike Bongiorno e Pippo Baudo. Giovanissimo, all’età di 13, scoprì la sua passione per le ‘arti del prestigio’. Colpevole una lunga bronchite. Diplomato in ragioneria trovò impiego in una ditta automobilistica. Dopo 15di onesto lavoro impiegatizio, però, si fece sedurre dall’illusionismo, facendo il primo passo di una lunga carriera artistica. ÈTony, ilTv deglid’oro Iniziò una lunga ...

Tony Binarelli , il mago della tv dagli anni 80 e 90. Antonio Binarelli, questo il vero nome, si è spento a 81 anni all'ospedale Sandro Pertini di Roma. Era nato a Roma il 16 settembre del 1940, ... Proprio un anno fa in occasione del suo 81esimo compleanno in un'intervista a Fanpage disse: "Temo la malattia. Tony Binarelli: è morto il mago della tv. Tony Binarelli, il mago della tv negli anni '9 ...