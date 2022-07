“È morto il mago”. Lutto nella televisione italiana, addio al più grande prestigiatore (Di martedì 12 luglio 2022) Per anni aveva fatto da controfigura all’ex star di Don Matteo e di tanti altri film e format televisivi, l’attore Terence Hill, nei giochi di prestigio con le carte nei lungometraggi di Trinità. La sua lunga carriera tra il piccolo ed il grande schermo, a suo avviso, aveva ancora tanti altri traguardi da raggiungere. Invece, Tony Binarelli purtroppo è morto. È stato uno dei maghi più ammirati e seguiti del mondo delle telecamere, tutti ne sentiranno la mancanza. Colleghi e famigliari, come i più cari ammiratori ed amici, si stanno stringendo nel dolore. Tony Binarelli in realtà tempo fa si era aperto pubblicamente, raccontando di essere afflitto da una brutta malattia, che ahimé l’ha strappato alla vita. Tony Binarelli, morto lo storico mago della televisione Antonio, Tony Binarelli era ... Leggi su tuttivip (Di martedì 12 luglio 2022) Per anni aveva fatto da controfigura all’ex star di Don Matteo e di tanti altri film e format televisivi, l’attore Terence Hill, nei giochi di prestigio con le carte nei lungometraggi di Trinità. La sua lunga carriera tra il piccolo ed ilschermo, a suo avviso, aveva ancora tanti altri traguardi da raggiungere. Invece, Tony Binarelli purtroppo è. È stato uno dei maghi più ammirati e seguiti del mondo delle telecamere, tutti ne sentiranno la mancanza. Colleghi e famigliari, come i più cari ammiratori ed amici, si stanno stringendo nel dolore. Tony Binarelli in realtà tempo fa si era aperto pubblicamente, raccontando di essere afflitto da una brutta malattia, che ahimé l’ha strappato alla vita. Tony Binarelli,lo storicodellaAntonio, Tony Binarelli era ...

MatteoBottari : Non può passare sotto silenzio la notizia della morte del Mago #TonyBinarelli, rivale di #Silvan e grande mito dei… - Pantocrax : RT @Open_gol: Volto noto per oltre vent'anni della tv italiana, l'illusionista è morto dopo una lunga malattia - romatoday : Morto Tony Binarelli, il mago della TV aveva 81 anni - NoiNotizie : RT @LaStampa: È morto Tony Binarelli, il mago della tv - bimbo9107 : È morto #TonyBinarelli. Per molti anni fu 'rivale' di #Silvan in TV. #Binarelli -