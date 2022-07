“È morto il mago della tv” Spettacolo italiano in lutto | la notizia rattrista tutti

Leggi su caffeinamagazine

(Di martedì 12 luglio 2022) Televisione inTony Binarelli. La giornata del 12 luglio è stata dunque travolta da questa bruttissima, che ha lasciato senza parole tantissimi italiani. Lui ha rappresentato moltissimo nel piccolo schermo e in tanti lo hanno apprezzato per le sue doti professionali. Era considerato iltelevisione ed aveva collaborato con giganti del calibro di Pippo Baudo, Mike Bongiorno e Corrado. Infatti, rendeva ancora più accattivanti le loro trasmissioni con il suo lavoro. Televisione inTony Binarelli. E precedentemente un altroaveva colpito invece la Rai con la morte di Angelo Guglielmi. Lo storico direttore di Rai 3 aveva 93 anni. Il giornalista si è spento nel sonno. Come in tanti oggi ricordano, l’uomo è ...