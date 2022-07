E’ morto il 13enne folgorato da un lampione della luce a Montenero di Bisaccia (Di martedì 12 luglio 2022) Purtroppo non arrivano buone notizie dalla provincia di Campobasso. Dopo oltre 10 giorni di agonia è morto il 13enne rimasto folgorato da un lampione della pubblica illuminazione a Montenero di Bisaccia, in provincia di Campobasso. Il ragazzo, in occasione della festa per i Santi Pietro e Paolo, stava giocando al parco con degli amici quando è avvenuto il drammatico incidente. Era il 28 giugno. Secondo quanto ricostruito il ragazzino si sarebbe appoggiato con la spalla al palo della luce, e sarebbe rimasto folgorato, perdendo subito i sensi e accasciandosi a terra. Fortunatamente, era in compagnia di alcuni amici che hanno subito chiamato i soccorsi che sono intervenuti tempestivamente. Purtroppo però, ... Leggi su ultimenotizieflash (Di martedì 12 luglio 2022) Purtroppo non arrivano buone notizie dalla provincia di Campobasso. Dopo oltre 10 giorni di agonia èilrimastoda unpubblica illuminazione adi, in provincia di Campobasso. Il ragazzo, in occasionefesta per i Santi Pietro e Paolo, stava giocando al parco con degli amici quando è avvenuto il drammatico incidente. Era il 28 giugno. Secondo quanto ricostruito il ragazzino si sarebbe appoggiato con la spalla al palo, e sarebbe rimasto, perdendo subito i sensi e accasciandosi a terra. Fortunatamente, era in compagnia di alcuni amici che hanno subito chiamato i soccorsi che sono intervenuti tempestivamente. Purtroppo però, ...

