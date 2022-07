È morto a 81 anni Antonio Binarelli | illusionista e personaggio televisivo

(Di martedì 12 luglio 2022) Èa 81, detto “Tony”,noto soprattutto per la sua partecipazione tra gliSettanta, Ottanta e Novanta a diversi popolari programmi televisivi, in particolare Domenica in su Rai 1, condotto dal presentatore Corrado. Tra

Pubblicità

RaiCultura : È morto, a 93 anni, Angelo Guglielmi storico direttore di Rai3. Dal 1987 al 1994 lanciò programmi cult come Un gior… - Corriere : Morto Tony Binarelli, il mago della tv anni Novanta: aveva 81 anni - HuffPostItalia : È morto Tony Binarelli, il mago della tv dagli anni '80 e '90. Aveva 81 anni - ILPep90 : È morto a 86 anni il fuoriclasse peruviano ex Milan e Messina, Victor Benitez. Aveva vinto la Coppa dei Campioni ne… - Raindog2704 : RT @SkyTG24: Roma, morto il mago Tony Binarelli: aveva 81 anni -

il Resto del Carlino

Avrebbe compiuto 60il 27 novembre ed era appena andato in pensione. Marmolada, Alessandra ricorda gli attimi prima della morte del compagno: 'Mi ha fatto da scudo. Sono viva grazie a lui' I ...14.50 Addio Tony Binarelli,mago star della Tv E'Tony Binarelli, il mago star della Tv negli'80 e '90. Aveva 81. Si è spento dopo una lunga malattia. Il suo vero nome era Antonio Binarelli, Era nato a Roma il 16 settembre 1940. Ha ... Incidente Ravenna, morto ragazzo di 21 anni investito da un'auto È morto a 81 anni Antonio Binarelli, detto “Tony”, illusionista noto soprattutto per la sua partecipazione tra gli anni Settanta, Ottanta e Novanta a diversi popolari programmi televisivi, in particol ...E' morto Tony Binarelli, il mago della tv dagli anni '80 e '90. Si è spento a 81 anni all'ospedale Pertini di Roma in seguito a una lunga malattia. Lo scrive il sito online de Il Messaggero. Tony ...