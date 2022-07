"È arrivato il momento...": la profezia della Maglie in tv che gela Draghi, cosa accadrà (Di martedì 12 luglio 2022) Maria Giovanna Maglie a Controcorrente, il talk show su rete 4 condotto da Veronica Gentili, commenta la conferenza stampa del premier Mario Draghi. Il presidente del Consiglio ha infatti parlato della crisi che ormai bussa alle porte di palazzo Chigi con le richieste pressanti dei Cinque Stelle. Draghi ha ribadito in modo chiaro che non può esserci un nuovo governo senza i grillini. Insomma il premier ha chiuso le porte in faccia alla possibilità di un'uscita della truppa di Conte dal governo per poi dar vita a un Draghi bis. Il premier è stato categorico: non ci sono alternative a questo esecutivo. Parole che hanno agitato il pomeriggio della politica italiana e che di fatto avranno conseguenze sulla scelta dei Cinque Stelle che giovedì dovranno decidere se ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 12 luglio 2022) Maria Giovannaa Controcorrente, il talk show su rete 4 condotto da Veronica Gentili, commenta la conferenza stampa del premier Mario. Il presidente del Consiglio ha infatti parlatocrisi che ormai bussa alle porte di palazzo Chigi con le richieste pressanti dei Cinque Stelle.ha ribadito in modo chiaro che non può esserci un nuovo governo senza i grillini. Insomma il premier ha chiuso le porte in faccia alla possibilità di un'uscitatruppa di Conte dal governo per poi dar vita a unbis. Il premier è stato categorico: non ci sono alternative a questo esecutivo. Parole che hanno agitato il pomeriggiopolitica italiana e che di fatto avranno conseguenze sulla scelta dei Cinque Stelle che giovedì dovranno decidere se ...

