(Di martedì 12 luglio 2022) L’acquisto di Paul Pogba ha ufficializzato il passaggio di consegne per la numero dieci della Juventus:, nel frattempo, è ancora alla ricerca di una nuova squadra Resta sempre tutto… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com.

Pubblicità

Calciomercatonews.com

... Pauloha da poco cominciato a seguire i giocatori del Napoli Piotr Zielinski e Alex Meret , che hanno ovviamente ricambiato il follow. Un dettaglio magari insignificante ma chela ...Ore caldissime per DK e clamorosamente siPaolo!!! Intanto Samu si appresta a diventare un nuovo giocatore del Valencia, permetterebbe così al Milan di risparmiare 6 milioni di euro ... Dybala, si riaccende la pista: indizio inequivocabile - calciomercatonews.com Il Napoli pronto a lavorare per portare Paulo Dybala in azzurro. Un ostacolo frena la possibile trattativa, ma un indizio social fa sperare.Dybala-Napoli, spunta una curiosità sui social. l'argentino ha iniziato a seguire due giocatori del Napoli, ricambiato dai due azzurri.